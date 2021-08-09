Yangında story çekenler: Dünya sahte influencerlara çözüm arıyor

Bir bakıyorsunuz Instagram ya da TikTok’ta film önerileri ile eleştirmen oluyorlar, bir bakıyorsunuz yemek tarifleri ile gurmeliğe soyunurlar… Ya da anında bir ürün satışına geçebiliyorlar. Bunlarla da sınırlı kalmıyorlar. Orman yangınları, depremler ya da toplumsal olaylarla da paylaşımlarıyla gazetecilik oynuyorlar. Influencer’lardan bahsediyoruz. Birçok ülkede sosyal ağlardaki para kaynakları olan takipçilerinin sayısını artırmak için etik ilkeleri hiçe saymakla suçlanıyorlar. En son Türkiye’deki orman yangınlarında, Çin’deki sellerde ya da ABD’deki sokak olaylarında yine gündeme geldiler. Ülkeler, sosyal medya fenomenleri ile ilgili olarak reklam paylaşımları başta olmak üzere birçok alandaki sosyal medya paylaşımlarına düzenlemeler getiriyorlar...