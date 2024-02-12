Ortaköy’de ahşap bina alev alev yandı!
İstanbul Beşiktaş’ın Ortaköy semtinde ahşap bir bina alev alev yandı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen ahşap binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.
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