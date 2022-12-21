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OTOMATİK OYNAT
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de | Video 21.12.2022 | 23:38
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Osman Bey, Sultan Alaeddin’le karşı karşıya | Video 21.12.2022 | 23:13
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160 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar: 31 gözaltı | Video 21.12.2022 | 21:12
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Biri darp etti, diğeri sokak ortasında silahla vurdu | Video 21.12.2022 | 19:25
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Kontrplak fabrikasında yangın! | Video 21.12.2022 | 18:13
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Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi | Video 21.12.2022 | 18:03
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
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Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik | Video 21.12.2022 | 11:09
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Ukrayna’daki Koca Yusuf uçakları Türkiye’ye döndü 20.12.2022 | 22:37
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 109. Bölümü nefesleri kesen sahneleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Sultan Mesud’u yeniden tahta çıkarmak için Konya’ya giden Osman Bey, Sultan Alaeddin ile karşı karşıya geldi. Sultan Alaeddin, Osman Bey’in oğlunu rehin tutarak ondan hakikati ortaya çıkarmasını istedi.