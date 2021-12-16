Osmaniye'de 25 el işlemeli bıçak çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı | Video
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Osmaniye'de bir iş yerinden 25 el işlemeli bıçak çaldığı ve bunlardan birini bugün kentte olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.