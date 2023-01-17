Osmaniye'de 3.2'lik deprem korkuttu | Video
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, sarsıntı ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
01:36
Meksika’da sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 yaralı | Video 17.01.2023 | 22:47
01:06
Osmaniye'de 3.2'lik deprem korkuttu | Video 17.01.2023 | 22:34
00:48
07:37
06:47
04:07
Mahmut Övür | 'Altılı masanın kuyrukçusu değiliz' 17.01.2023 | 16:52
03:36
Mehmet Barlas | HDP/PKK artık 6'lı masanın 'resmi' ortağı 17.01.2023 | 16:47
01:29
İBB’nin kiralık aracından 112 kilo uyuşturucu çıktı | Video 17.01.2023 | 12:48
44:04
00:54
03:46
09:18
01:48
01:00
00:55
Tuzla TEM’de bir otomobil alev alev yandı | Video 16.01.2023 | 23:22
01:56
00:43
İşte Karadeniz Gazını evlere getirecek boru hattı! | Video 16.01.2023 | 22:37
51:26
01:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Erken seçim olacak mı? | Video 16.01.2023 | 18:35