Video Haber Osmaniye'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
07.07.2021 | 10:44

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Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı faaliyetlerine katıldıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, ülkelerinde bulundukları süre içerisinde DEAŞ adına silahlı faaliyetlere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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