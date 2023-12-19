Video Haber Osmaniye’de tır ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Osmaniye’de tır ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Osmaniye’de tır ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

19.12.2023 | 20:22

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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