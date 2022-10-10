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OTOMATİK OYNAT
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Otelin çatı katı alev alev yandı | Video 10.10.2022 | 22:31
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İngiltere'de çevrecilerden protesto | Video 09.10.2022 | 00:01
Samsun’un Atakum ilçesinde sahilde bulunan 3 katlı bir otelin çatı katı alevlere teslim oldu.