Oto yıkamada silah satıyorlarmış! Ruhsatsız silah satan 2 kişi gözaltına alındı | Video
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İstanbul Okmeydanı’nda ruhsatsız silah satan kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Eyüpsultan’da bir oto yıkamacıda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.