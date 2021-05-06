Oto yıkamada silah satıyorlarmış! Ruhsatsız silah satan 2 kişi gözaltına alındı | Video

İstanbul Okmeydanı’nda ruhsatsız silah satan kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Eyüpsultan’da bir oto yıkamacıda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.