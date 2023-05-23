Video Haber Otobüs sürücüsünün saldırdığı otomobilin sahibi o anları anlattı | Video
Otobüs sürücüsünün saldırdığı otomobilin sahibi o anları anlattı | Video

Otobüs sürücüsünün saldırdığı otomobilin sahibi o anları anlattı | Video

23.05.2023 | 16:10

Ankara’da trafik tartışması sebebiyle otobüs şoförünün saldırdığı otomobilin sahibi Yusuf Emin Özipek, aracının tekme ve yumrukla zarar gördüğünü belirterek dehşete düşüren o anları anlattı.

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Keçiören'de meydana gelen olayda Yusuf Emin Özipek, trafikte kırmızı ışıkta geçtiğini iddia ettiği özel halk otobüsü şoförü Ersin H. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüsüyle yol kesen Ersin H., Özipek ve iki kardeşinin içerisinde bulunduğu araca elindeki sert cisimle saldırmaya başladı. Ersin H.'nin otomobilin camlarını kırdığı ve araca maddi zarar verdiği görülürken o anlar otomobildeki Özipek kardeşlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan Ersin H.'nin olaydan önce otobüs sürdüğü anlara at kamera kayıtları da ortaya çıktı.

"OTOBÜSTEN İNİP ARACIMA TEKMELERLE, YUMRUKLARLA ZARAR VERDİ"
Ersin H. tarafından sürekli küfür hakaretlere maruz kaldığını söyleyen Yusuf Emin Özipek, "Seyir halinde ilerliyorduk. Otobüs şoförü kırmızı ışıkta çok süratli bir şekilde ilerledi. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Konuşmaya çalıştım. Otobüsten inip küfür etmeye başladı. Orada aracıma da arkadan vurmuştu. Ardından ilerleyerek bir ara sokağa girdim ve gitmesini bekledim. Polisi aradım. Peşine takıldım. Şikayetçi olacaktım. Benim hiçbir suçum yoktu. Aracıma vurdu, küfür etti. Kendisini takip ettiğimi fark etti. Aracını yan park ederek yolu kapattı. Otobüsten inip aracıma tekmelerle, yumruklarla zarar verdi. 70 bin liralık zararım oldu" dedi.

"ÇOK KORKTUK"
Araç kapılarını son anda kilitleyerek darp edilmekten kurtulduklarını söyleyen Özipek, "Çok korktuk. Bir otobüs şoföründen böyle bir şey beklemezdik. Kendisinin psikolojik eğitimlerden geçmiş olması lazım. Bunun olacağını asla tahmin etmiyordum. Psikolojimiz bozuldu. Çok korktuk. Ardından hareketlerine devam etti. Aracıyla yol vermedi bize. Ani frenler yaptı. Kendisinin yanına gidip şikayetçi olacağımızı söyledik. Bize tekrar küfür edip, aracını üzerimize sürdü. Biz de polise ifademizi verdik, şikayetçi olduk. O kadar heyecanlandım ki, son anda kilitleyebildim otomobilimi. İçeriye girmeyi çok denedi ama başaramadı. Aracımın değer kaybı oldu. Üzücü bir olaydı" ifadelerini kullandı.

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