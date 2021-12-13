Video Haber Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi | Video
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi | Video

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi | Video

13.12.2021 | 22:10

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde fenalaşan kadın, durumu fark ederek güzergahını değiştiren şoförün yardımı ile hastaneye yetiştirildi. O anlar ise otobüs içerisinde bulunan kameraya yansıdı.

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