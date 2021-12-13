Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi | Video 13.12.2021 | 22:10
02:13
01:50
01:04
02:01
04:51
00:22
İBB dikey bahçeleri yıkmaya devam ediyor | Video 12.12.2021 | 12:58
03:03
Otomobil uyanıkları pes dedirtti! ''2. el sıfır araç'' satıyorlar! | Video 12.12.2021 | 12:11
00:24
İş yeri hırsızı tutuklandı | Video 12.12.2021 | 01:28
03:08
00:46
21:04
09:48
01:51
00:39
02:20
03:06
Marmara ve Ege’ye yağış uyarısı | Video 11.12.2021 | 18:20
02:17
02:58
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Buradan ne çıkar? 11.12.2021 | 15:36
04:06
Salih Tuna | Teoman Hoca ve zavallı ben 11.12.2021 | 15:34
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde fenalaşan kadın, durumu fark ederek güzergahını değiştiren şoförün yardımı ile hastaneye yetiştirildi. O anlar ise otobüs içerisinde bulunan kameraya yansıdı.