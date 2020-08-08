Otobüste 'maske' tartışması kamerada | Video
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Antalya'da, otobüs şoförü ile yolcu arasında 'maske' tartışması çıktı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, diğer yolcular da maskeyi düzgün takmayan kişiye tepki gösterdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförü ile maske kuralına uymayan yolcu arasında yaşanan tartışma güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 5 Ağustos günü yaşanan olayda, Ünsal Mahallesi- Lara istikameti hattında çalışan 07 AU 0115 plakalı halk otobüsüne iki yolcu bindi. Sürücünün uyarısına rağmen yolculardan biri maskeyi istendiği gibi takmak istemedi. Bunun üzerine otobüs şoförü, maske kuralına uyulmadığı için otobüsü yolun kenarına park ederek daha fazla ilerleyemeyeceğini ifade etti. Otobüste bulunan diğer yolcuların da maske kuralına uymayan kişiye tepki göstermesi üzerine yolcu araçtan indi. Yaşanan tartışma sonrasında otobüs hareket ederken, yaşanan 'maske' tartışması otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.