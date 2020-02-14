Video Haber Otobüsten inen kadına motosiklet çarptı

Otobüsten inen kadına motosiklet çarptı

Otobüsten inen kadına motosiklet çarptı
14.02.2020 | 14:39

Otobüsten inen kadına motosiklet çarptı. İstanbul Üsküdar'da bir İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Yolcular otobüsten indiği sırada motosikletli otobüsün yanından geçmek istedi. Hızla gelen motosikletli otobüsten inen kadına çarptı.Hafif yaralanan kadının yardımına çevredekiler koştu.

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