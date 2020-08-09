Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı! Adeta şoförün sabrını sınadı | Video

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz bir genç, halk otobüsünü durdurup kapı eşiğinde ayakkabısının bağcıklarını bağladı ve ardından koşarak uzaklaştı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde şoförün bu durum karşısında sinirlenerek koltuğundan kalkıp gencin peşinden koştuğu görülüyor. Enteresan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.