Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı! Adeta şoförün sabrını sınadı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
09:09
00:54
Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu | Video 09.08.2020 | 16:45
01:52
03:23
00:05
01:32
Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video 09.08.2020 | 13:21
04:23
İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı | Video 09.08.2020 | 13:06
00:17
Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar | Video 09.08.2020 | 12:09
02:35
Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları | Video 09.08.2020 | 12:08
02:04
Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar | Video 09.08.2020 | 11:15
04:02
00:42
Şok evlerinden böyle kurtarıldılar | Video 09.08.2020 | 11:02
04:18
00:36
Afra Saracoğlu, yaptığı K-Pop dansıyla izleyenleri hayran bıraktı! | Video 09.08.2020 | 10:12
06:45
Dilencinin ‘Oscarlık’ duygu sömürüsü performansı polise takıldı | Video 09.08.2020 | 10:05
03:23
00:09
02:32
Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz bir genç, halk otobüsünü durdurup kapı eşiğinde ayakkabısının bağcıklarını bağladı ve ardından koşarak uzaklaştı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde şoförün bu durum karşısında sinirlenerek koltuğundan kalkıp gencin peşinden koştuğu görülüyor. Enteresan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.