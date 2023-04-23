Video Haber Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı | Video
Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı | Video

Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı | Video

23.04.2023 | 23:40

Erzurum’da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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