Otomobil trambüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Malatya’da otomobille trambüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Otomobil trambüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 20.02.2024 | 21:21
21:40
02:10
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı 20.02.2024 | 18:48
01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü 20.02.2024 | 18:09
16:07
02:53
10:56
41:56
03:13
00:54
Terör propagandası yapan 2 şüpheli DEM Parti binasında yakalandı | Video 20.02.2024 | 10:17
08:07
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de | Video 20.02.2024 | 09:02
01:00
03:31
Ataşehir’de apartmanın dış cephesi alev alev yandı 19.02.2024 | 21:55
00:47
TEM'den İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 şahıs yakalandı 19.02.2024 | 21:55
02:23
Kilis’te Güven ve Huzur uygulaması: 17 gözaltı 19.02.2024 | 21:55
00:16
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait silah depolarını vurdu 19.02.2024 | 21:55
00:11
Doğubayazıt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin duvarına çarptı 19.02.2024 | 21:53
10:55
01:32
Esenyurt AK Parti Belediye Başkan Adayı Öncü sünnet şölenine katıldı 19.02.2024 | 18:53