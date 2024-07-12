Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 genç ağır yaralı
Karaman’ın Ermenek ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kayıp olduğu düşünülen bir kişi aranıyor.
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