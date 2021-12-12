Otomobil uyanıkları pes dedirtti! ''2. el sıfır araç'' satıyorlar! | Video

Otomobil sektöründe sıfır araç sıkıntısı yaşanırken bazı bayii çalışanlarının anlaştıkları oto galerilere sıfır araç sattığı iddia edildi. Araçları bayii fiyatından daha yükseğe satan galeriler, bayii çalışanına kardan pay da ödüyor.