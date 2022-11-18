Otomobilin site bahçesine düşüp ters döndüğü anlar kamerada | Video

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü anne ile yanında bulunan iki çocuğu hafif şekilde yaralandı.