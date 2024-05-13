Video Haber Oyuncu Deniz Uğur'dan İsrail zulmüne tepki: "Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum!" | Video
Oyuncu Deniz Uğur'dan İsrail zulmüne tepki:

Oyuncu Deniz Uğur'dan İsrail zulmüne tepki: "Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum!" | Video

13.05.2024 | 16:00

Oyuncu Deniz Uğur da, Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı. Daha önce yaptığı destek paylaşımları nedeniyle projelerinin engellendiğini açıklayan Deniz Uğur, "Gerçek bir tavır alsaydı Batı devletleri İsrail bu kadar cüretkar davranamazdı. Kınıyormuş gibi görünüyorlar ama el altından silah gönderiyorlar" ifadelerini kullandı. Sanat camiasının sessizliğine de tepki gösteren Deniz Uğur, "Sanat camiasının sessizliğinden utanıyorum" çıkışı yaptı.

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