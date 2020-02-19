Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.
Erdoğan ve Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri takdim edildi. Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivende kameralara poz verdi.
Liderlerin baş başa görüşmelerinden sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak. Toplantı sonrasında iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
11:01
03:23
00:19
Sancaktepe'de korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:37
02:29
Son dakika: Sancaktepe'de bir evde yangın çıktı, 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:44
09:00
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video 19.02.2020 | 15:43
01:38
Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet... Yaşananlar kameraya böyle yansıdı 19.02.2020 | 15:38
04:09
Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti | Video 19.02.2020 | 15:35
00:20
01:10
Ucuz ekmek sattı, mahkemelik oldu! | Video 19.02.2020 | 15:33
02:14
03:52
01:19
Son dakika haberi: Ölümcül koronavirüs salgını İran'a sıçradı! | Video 19.02.2020 | 15:07
03:37
Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video 19.02.2020 | 14:39
01:34
Osman Kavala yeniden göz altında! | Video 19.02.2020 | 14:37
01:28
Manisa'da 5,2 ve 4,2'lik deprem! | Video 19.02.2020 | 14:33
02:09
06:58
Film ve dizi setlerinde yaşanan korkunç kazalar! 19.02.2020 | 14:27
01:30
Kopenhag'da geceyi aydınlatan ışık festivali! | Video 19.02.2020 | 14:18