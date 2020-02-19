Video Haber Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video
19.02.2020 | 15:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.

Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Erdoğan ve Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri takdim edildi. Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivende kameralara poz verdi.

Liderlerin baş başa görüşmelerinden sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak. Toplantı sonrasında iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

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