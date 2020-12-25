Özgür Karabat'a 10 milyon TL'lik görüntü şantajı

Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP'de akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı oraya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, parti teşkilatından Aynur Doğan ile ilişki yaşadı. Partide yükselmek isteyen Doğan, bu olmayınca şeytani bir plan kurdu. Yatak odasına gizli kamera düzeneği yerleştirip Karabat ile ilişki görüntülerini kaydetti. Şantaj şebekesi, ilişki görüntülerini yaymakla tehdit ettikleri Karabat'tan 10 milyon TL istedi.