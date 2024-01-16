Özgür Özel TBMM'deki "terör oturumunda" uyukladı!

Terör örgütü PKK/YPG'nin Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgemize düzenlediği saldırıya ilişkin TBMM'de oturum düzenlendi. TBMM oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terör örgütüyle mücadeleye yönelik bilgiler verdiği sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüntüsü ise dikkat çekti. Özgür Özel'in gözlerinin kapalı olduğu ve uyukladığı görüldü.