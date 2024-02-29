Özgür Özel'den CHP il başkanlarına 'dini konularına girmeyin' talimatı! | Video

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP il başkanlarını 'dini konularına girmeyin' diye uyardı. CHP'de olağanüstü kurultay hazırlığı var mı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş açıklamalarda bulundu.