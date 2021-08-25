Video Haber Özür dilemesi beklenen Kılıçdaroğlu yalanı pişkince sürdürdü! Tepki çeken ifadeler...

Özür dilemesi beklenen Kılıçdaroğlu yalanı pişkince sürdürdü! Tepki çeken ifadeler...

Özür dilemesi beklenen Kılıçdaroğlu yalanı pişkince sürdürdü! Tepki çeken ifadeler...
25.08.2021 | 15:28

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'nin yalan haberini ısrarla propaganda olarak kullanmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, bugünkü ziyaretinde kaynağından yalanlanan 'göçmen kampı' haberini doğruymuş gibi aktarmayı sürdürdü. Özür dilemesi beklenen Kılıçdaroğlu pişkin bir tavırla, "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler. Siz bütün külfete katlanın' diyorlar. E biz para verelim, onlar külfete katlansınlar." ifadelerini kullandı.

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