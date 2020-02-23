Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması | Video

İdlib’de yaşanan insani dram gün geçtikçe büyürken Türkiye yaşanan krizi çözmeye yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı Saleem Mandvıwalla Türkiye’nin bölgedeki adımlarını ve Keşmir sorununu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Mandvıwalla, Keşmir sorunu noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğini takdirle karşıladığını belirterek bütün ülkelerin burada destek vermesinin insani bir tutum olacağını belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KENDİ LİDERİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Pakistan Senatosu Başkan Yardımcısı Saleem Mandvıwalla:

"Bölgede birçok insan hayatını kaybediyor bu duruma çok üzülüyoruz ve bu çatışmanın acilen çözülmesi gerekiyor. Ümit ediyoruz ki Türkiye bu soruna bir çözüm bulacaktır. Bizler Başkan Erdoğan'ı kendi liderimiz olarak görüyoruz. Kendisi her daim Pakistan'ı destekliyor ve biliyoruz ki desteklemeye de devam edecektir. Bunun yanı sıra ekonomik kalkınma açısından da Pakistan'a önem veriyor ve Türkiye-Pakistan noktasında çok iyi bir gelecek öngörüyorum." dedi.

Keşmir sorunu noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine minnetini sunan Mandvıwalla: " Keşmir konusu noktasında, BM'ye üye olan bütün ülkeler burada bir çatışmanın yaşandığını biliyor ve BM Keşmir'de bazı kararları devreye sokuyor. Keşmir konusunda bizi desteklemek yanlış bir tutum değildir. Pakistan için bu konu çok önemlidir çünkü bizim orada insanlarımız yaşıyor ve bir kapsam altında tutularak tehdit ediliyorlar. Burada insan hakları söz konusudur. Sayın Erdoğan'ın ve Türk insanlarının buradaki desteğini takdir ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.