Video Haber Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu | Video

Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu | Video

Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu | Video
29.07.2021 | 20:37

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Pakistan'ın Karaçi kentinde korona virüs (Covid-19) aşısı olmak isteyen vatandaşlar, Karaçi Fuar Merkezi'nde kurulan Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik aşı kuyruğu oluşturdu.

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