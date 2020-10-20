Pakistan’da yolcu otobüsü patladı 6 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
02:07
01:32
02:39
26:45
04:42
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim ve yerli aşı açıklaması | Video 20.10.2020 | 20:39
01:33
Son dakika! 20 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video 20.10.2020 | 20:36
01:27
Başkan Erdoğan: "Bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız" | Video 20.10.2020 | 20:39
02:10
02:13
01:51
00:29
TP, Tuna-1 kuyusunun sondaj görüntülerini paylaştı | Video 20.10.2020 | 18:19
00:56
Pakistan’da yolcu otobüsü patladı 6 yaralı | Video 20.10.2020 | 17:18
01:09
01:28
Kontrolden çıkan TIR'ın kaza anı kamerada | Video 20.10.2020 | 16:14
14:14
Hıncal Uluç 'Maske takmayan hainleri kim basacak?' 20.10.2020 | 16:13
02:24
01:21
00:53
Pakistan'ın Karaçi şehrinde yolcu otobüsünün patlaması sonucu 6 kişi yaralandı. Pakistan'ın Karaçi şehrinde yolcu otobüsü büyük bir gürültüyle patladı. Olayda en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar arasında birkaç kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Polis ekipleri patlamanın ardından olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi araştıran Bomba İmha Ekibi yetkilileri otobüs durağında patlayıcı maddeler bulduklarını belirterek araştırmalarının sürdüğünü, patlamanın duraktaki patlayıcı maddeler nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.