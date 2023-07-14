Palet Fabrikasında fırın kazanını 300 metre uçuran patlamanı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen ve iş yerindeki fırın kazanını yaklaşık 300 metre uzaktaki seranın içerisine düşüren patlamanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.