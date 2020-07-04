Para cezası kesilen minibüs şoförü: “Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin” | Video
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Pendik’te polis ekipleri trafikteki minibüsleri denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesilen minibüs şoförünün, “Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin” demesi ilginç anlara sahne oldu.