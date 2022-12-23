Paris karıştı! PKK sempatizanları Fransız polisiyle çatıştı | Video

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Fransa'nın başkenti Paris'te ortalık karıştı. PKK sempatizanları Paris'te bir Fransızın ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğü saldırının ardından Fransız polisiyle çatıştı.