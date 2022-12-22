Video Haber Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

22.12.2022 | 22:21

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OTOMATİK OYNAT

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Tokat'ta park halindeki otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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