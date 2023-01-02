Video Haber Park yeri tartışmasında kaputa tutundu, araç sürücüsü aldırmadan gaza bastı | Video
Park yeri tartışmasında kaputa tutundu, araç sürücüsü aldırmadan gaza bastı | Video

Park yeri tartışmasında kaputa tutundu, araç sürücüsü aldırmadan gaza bastı | Video

02.01.2023 | 23:38

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Esenyurt’ta bir vatandaş, aracını otopark girişine bırakınca ortalık karıştı. Hatalı park yapan sürücüyü bekleyip tepki göstermek isteyen apartman sakini, olay yerinden kaçmaya çalışan vatandaşın araç kaputunu tuttu. Bu duruma aldırmayan sürücü gaza basarken, apartman sakinini metrelerce sürükledi. Yaşanan o olay anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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