Pazar esnafından CHP’li Köksal’a tokat gibi cevap! | Video
Seçim çalışmaları için Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesine giden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, esnafa hayat pahalılığından bahsedince Pazar esnafı, “Para çok para olmasa pazarda gezebilir misin? diye cevap verdi.
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