Pazar esnafından CHP’li Köksal’a tokat gibi cevap! | Video

Seçim çalışmaları için Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesine giden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, esnafa hayat pahalılığından bahsedince Pazar esnafı, “Para çok para olmasa pazarda gezebilir misin? diye cevap verdi.