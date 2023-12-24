Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören | Video

Kuzey Irak’ın Metina bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Şırnak 23’üncü Jandarma Tümen Komutanlığı’nda tören yapıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile komuta kademesi ve şehitlerin silah arkadaşları da katıldı. Törenin ardından şehitler, memleketlerine uğurlandı.