Video Haber Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

24.08.2022 | 10:37

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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