Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi | Video 12.07.2024 | 13:51 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.