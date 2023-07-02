Video Haber Pençe- Kilit operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Pençe- Kilit operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Pençe- Kilit operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video

02.07.2023 | 12:38

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde hava harekatıyla 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.

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