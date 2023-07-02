Pençe- Kilit operasyonunda 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video 02.07.2023 | 12:38 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde hava harekatıyla 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.