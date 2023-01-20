Pendik’te yumruklu, taşlı, silahlı aidat kavgası kamerada: 2 yaralı | Video
Pendik’te bir müteahhit yanında çalıştığı kalfasına bir daire verdi. Daire sahibi, 2 yıl boyunca sitenin aidat parasını ödemeyince site yönetimi kalfadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine müteahhitin ofisine giden kalfa ile oğlu müteahhite ve ofiste bulunan kardeşine kurşun yağdırdı ardından taş ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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