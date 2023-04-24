Pervin Buldan işaret etmişti: HDP'li Ahmet Yıldırım'dan İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı! | Video

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden peş peşe destek açıklamaları gelirken, HDP ve paravan partisi Yeşil Sol'da, Pervin Buldan'ın adaylık ile ilgili 'açık açık söyleyeceğiz' sözleri sonrası iyice el yükseltti. İsveç'in Malmö kentinde seçim çalışması yapan HDP'li Ahmet Yıldırım, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na açık açık oy istedi. Ahmet Yıldırım'ın "Kritik bir noktadayız" sözleri ise terör örgütü PKK/YPG'deki panik ve korku iklimini hatırlattı.