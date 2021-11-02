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OTOMATİK OYNAT
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"Kara Kutu" emniyete getirildi | Video 02.11.2021 | 23:19
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Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı | Video 02.11.2021 | 23:03
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SON DAKİKA: Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi | Video 02.11.2021 | 19:40
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Mehmet Barlas | Canı sıkılan zirve yapsın 02.11.2021 | 17:04
04:45
Salih Tuna | Fakirleri öldürmesek de olur 02.11.2021 | 17:02
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Kılıçdaroğlu: "15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik" | Video 02.11.2021 | 15:02
01:42
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video 02.11.2021 | 14:42
01:40
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 17 kişi gözaltında 02.11.2021 | 09:53
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MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP'nin 'Gizli Gündemini' ifşa edeceğiz 02.11.2021 | 11:33
09:55
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Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:41
02:07
Diyarbakır'da FETÖ'ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02.11.2021 | 09:53
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Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:27
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ABD savaş gemisi İstanbul Sarayburnu'nda demirledi 02.11.2021 | 08:46
Malatya’da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 890 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.