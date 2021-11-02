Video Haber Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı | Video
Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı | Video

Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı | Video

02.11.2021 | 23:03

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Malatya’da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 890 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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