PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı | Video

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Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ve İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. Teröristbaşı, yayınladığı videoda, Suriye-Irak tezkeresinin iki parti için önemli bir sınav olduğunu söyledi, "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.