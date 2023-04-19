PKK elebaşı itiraf etti: MİT seferber oldu her gün ölülerimiz var! Bu iktidar yıkılmalı | Video

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sürekli destek mesajlar paylaşan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından itiraf gibi açıklamalar gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Duran Kalkan, Türkiye'nin son dönemde kendilerine ağır darbe indirdiğini söyledi. Duran Kalkan bu yüzden AK Parti ve MHP iktidarının yenilmesi gerektiğini dile getiren terör elebaşı "Kandil'den, muhalefete destek geliyor' diyorlar. Evet, destekliyoruz. AK Parti'yi ve MHP'yi yıkacağız." dedi.