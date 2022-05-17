PKK finansörlerine operasyon: 10 gözaltı | Video

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK silahlı terör örgütüne para sağladıkları iddiasıyla 10 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK silahlı terör örgütüne para sağladıkları iddiasıyla 10 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma ve MASAK analiz raporlarının incelenmesi neticesinde Mersin, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye illerinde tespit edilen 10 şüpheli, Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin terör örgütü adına para temin ederek örgütsel faaliyetlerde kullanılması, etkisiz hale getirilen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarına yardım yapılması amacıyla PKK'nın Avrupa'da yapılanması bulunduğu ülkeler ile uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelere yüksek işlem hacimli para transferi yaptığı tespit edildi.

Operasyon düzenlenen şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana Jandarma tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan 10 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.