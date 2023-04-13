PKK’dan, Kılıçdaroğlu’na bir destek açıklaması daha! | Video

PKK terör örgütünden 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit'ten geldi. Ümit, AK Parti-MHP ittifakının seçimlerde yenilgiye uğratılmasının örgüt için çok önemli olduğunu söyledi. 7'li koalisyona destek veren Ümit, "Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir." dedi.