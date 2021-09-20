Video Haber PKK'dan talimat alan terörist araçları kundaklamaya böyle gitti | Video

PKK'dan talimat alan terörist araçları kundaklamaya böyle gitti | Video

PKK'dan talimat alan terörist araçları kundaklamaya böyle gitti | Video
20.09.2021 | 16:46

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PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün talimatıyla Şanlıurfa’da 2 aracı kundaklayan terörist, polis tarafından yakalandı. Teröristin elindeki benzin şişesiyle araçları yakmaya gitmesi ve olay yerinden kaçarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 aracın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanması üzerine çalışma başlatan polisler, olayda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün parmağının olduğunu belirledi. Bölgede detaylı bir inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirledi. Kayıtlarda elinde benzin şişesi bulunan şahsın kamera açısından çıkarak araçların bulunduğu bölgeye giderek ateşe verdikten sonra kaçtığı gözlendi. Düzenlenen operasyonla kıs kıvrak yakalanan şahsın, ifadesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden aldığı talimat doğrultusunda araçları yaktığını söylediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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