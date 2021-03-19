PKK/KCK operasyonunda HDP Beşiktaş ve Kağıthane ilçe eşbaşkanları gözaltına alındı | Video

Son dakika haberi: İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü operasyonu kapsamında HDP Beşiktaş İlçe Eşbaşkanı R.B. ile HDP Kağıthane İlçe Eş Başkanları B.D. ile A.Y’nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi ile PKK/KCK terör örgütünün görüşlerini benimseyen oluşumlara karşı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı olarak 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İLÇE EŞ BAŞKANLARI DAHİL 10 ŞÜPHELİ

Operasyon kapsamında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı R.B. ile HDP Kağıthane HDP İlçe Eşbaşkanları B.D. ile A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyaller elde edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.