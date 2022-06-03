PKK/KCK operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı: Teröristbaşı Öcalan'ın talimatıyla gölge kabine | Video

HDP il başkanlarının da gözaltına alındığı PKK operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütüne bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapının çökertilmesi amaçlandı. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulan HDK’nın bölgede yönetim ve sistem boşluğundan yararlanıp adeta gölge kabine gibi hareket ettiği belirtildi.