Video Haber PKK/KCK terör örgütü mensubu 'GÜRZ-19' operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi
PKK/KCK terör örgütü mensubu 'GÜRZ-19' operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

PKK/KCK terör örgütü mensubu 'GÜRZ-19' operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

25.10.2024 | 09:37

İçişleri Bakanı Yerlikaya:" Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi"

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