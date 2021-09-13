Video Haber PKK/KCK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video

PKK/KCK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video

PKK/KCK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video
13.09.2021 | 11:19

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PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi

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MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

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